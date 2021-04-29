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15:42 (мск), источник: Vesti.kz

Тренера в отставку? «Жетысу» потерпел шестое поражение в матче с автоголом и травмой вратаря

«Жетысу» на своем поле уступил «Шахтеру» в рамках восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Талдыкоргане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающее взятие ворот было зафиксировано на 34-й минуте, когда защитник семиреченцев Рафкат Аслан срезал мяч в свои ворота после прострела Арсена Хубулова.

В этом эпизоде голкипер талдыкорганского клуба Денис Кавлинов получил травму и был заменен на Андрея Шабанова. Вскоре был заменен и Рафкат Аслан. После перерыва могли забить обе команды, но счет на табло так и не изменился.

Как итог, «горняки» одержали третью победу в чемпионате и поднялись с 12-го места на 11-е, тогда как семиреченцы потерпели шестое поражение и с одним баллом в активе осели на последней, 14-й строчке.

В следующем туре, 3 мая, «Жетысу» в гостях сыграет с «Акжайыком», а «Шахтер» на своем поле встретится с «Кайсаром».

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