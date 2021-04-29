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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вдесятером разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место. Мамба забил первый гол в КПЛ

«Кайрат» победил «Ордабасы» в рамках восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый гол был забит на 61-й минуте, когда «желто-черные» быстро убежали в контратаку, в ходе которой Адеринсола Эсеола нанес точный удар после передачи Сергея Кейлера.

Второй точный удар в активе Штрели Мамбы на 89-й минуте, для которого этот гол стал первым в чемпионате. А точку в матче поставил Хосе Канте. При этом все свои мячи алматинцы забили вдесятером, так как в первом тайме был удален с поля бразильский форвард Вагнер Лав.

Как итог, «Кайрат» набрал 15 очков и с пятого места поднялся на третье. Шымкентцы с 13 баллами опустились с четвертой строчки на пятую.

В следующем туре, 3 мая, «Ордабасы» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Кызыл-Жар СК».

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