«Кайрат» вдесятером разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место. Мамба забил первый гол в КПЛ
«Кайрат» победил «Ордабасы» в рамках восьмого тура
«Кайрат» победил «Ордабасы» в рамках восьмого тура
Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Первый гол был забит на 61-й минуте, когда «желто-черные» быстро убежали в контратаку, в ходе которой Адеринсола Эсеола нанес точный удар после передачи Сергея Кейлера.
Второй точный удар в активе Штрели Мамбы на 89-й минуте, для которого этот гол стал первым в чемпионате. А точку в матче поставил Хосе Канте. При этом все свои мячи алматинцы забили вдесятером, так как в первом тайме был удален с поля бразильский форвард Вагнер Лав.
Как итог, «Кайрат» набрал 15 очков и с пятого места поднялся на третье. Шымкентцы с 13 баллами опустились с четвертой строчки на пятую.
В следующем туре, 3 мая, «Ордабасы» дома примет «Туран», а «Кайрат» на выезде сыграет с «Кызыл-Жар СК».