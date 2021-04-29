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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» победил «Кайсар» в матче с двумя пенальти и обошел в таблице «Ордабасы»

«Кайсар» уступил «Кызыл-Жару» в восьмом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились хозяева усилиями Армана Кенесова на 32-й минуте. Но «волки» не смогли удержать минимальное преимущество до перерыва. На 38-й минуте петропавловцы получили право на пенальти, который уверенно реализовал Алибек Касым.

Исход матча был предрешен на 52-й минуте, когда «Кызыл-Жар» во второй раз за игру заработал 11-метровый удар. На этот раз к «точке» подошел Данило Алвес. Первая попытка бразильца не увенчалась успехом, поскольку он угодил в штангу. Однако форвард был первым на отскоке и спокойно добил мяч в сетку ворот.

Благодаря этому успеху «Кызыл-Жар» набрал 13 баллов и поднялся с седьмого на пятое место, на котором до этого находился «Ордабасы» после поражения от «Кайрата». «Кайсар» с пятью баллами расположился на 12-й строчке в таблице.

В девятом туре, 3 мая, «Кызыл-Жар» на своем поле примет «Кайрат», а «Кайсар» на выезде сыграет с «Шахтером».

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