«Слуцк» и брестское «Динамо» сыграли вничью в первом матче 7-го тура

В пятницу, 30 апреля, состоятся еще три поединка. Брестский «Рух» примет на своем поле мозырскую «Славию». В столичном дерби минское «Динамо» сыграет с «Энергетиком-БГУ», а футболисты «Витебска» примут у себя дома «Гомель».

Заключительные матчи 7-го тура пройдут 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».