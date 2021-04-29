«Слуцк» и брестское «Динамо» сыграли вничью в первом матче 7-го тура

Встреча в Слуцке прошла в равной борьбе. В первом тайме хозяев вывел вперед Валерий Бочеров, а после перерыва Станислав Беленький восстановил равновесие, установив окончательный результат — 1:1.
В пятницу, 30 апреля, состоятся еще три поединка. Брестский «Рух» примет на своем поле мозырскую «Славию». В столичном дерби минское «Динамо» сыграет с «Энергетиком-БГУ», а футболисты «Витебска» примут у себя дома «Гомель».
Заключительные матчи 7-го тура пройдут 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».
Положение команд после шести туров: «Шахтер» — 18 очков, БАТЭ — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Динамо» (Минск) — 11, «Гомель» — 11, «Ислочь» — 9, «Рух» — 9, «Минск» — 8, «Витебск» — 7, «Торпедо-БелАЗ» — 7, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.