Больше легионеров и амбиций, но без результата. Как «Актобе» повторяет старт провального сезона в КПЛ-2019

После пяти туров, в которых «Актобе» одержал две победы и три матча свел вничью, у команды последовал спад. Западноказахстанцы, вытащившие до этого не одну, казалось бы, проигранную встречу, уступили в трех играх кряду: «Шахтеру» (0:3), «Акжайыку» (0:1) и «Таразу» (1:3).

Пока это самые худшие матчи «Актобе» в текущем сезоне. В 2019 году, когда «красно-белые» в последний раз играли в высшем дивизионе, на их счету было достаточное количество провальных матчей.

Наиболее болезненные поражения случились в играх с «Астаной» — 1:4 и 0:5, «Ордабасы» — 0:3 и 1:4, «Кайратом» — 0:3 и 0:6, «Шахтером» — 0:3, «Окжетпесом» — 0:4 и «Жетысу» — 0:5.

Сейчас «Актобе», конечно, демонстрирует более презентабельные результаты. Оно и понятно, клуб укомплектован на порядок лучше и способен решать более высокие задачи по сравнению с сезоном-2019.

Однако если сравнивать показатели двух белорусских специалистов — Седнева в 2019-м и Баги в 2021-м, то разница несущественная. В позапрошлом сезоне «Актобе» после восьми туров имел две победы и шесть поражений. Сейчас команда набрала девять баллов — два выигрыша при трех ничьих и трех поражениях.

Причем тогда Седнев в основном обходился казахстанцами. Из иностранцев на ведущих ролях были Маркос Пизелли (Армения), Виталий Волков (Россия) и Александр Кицак (Украина).

На сегодняшний день в клубе на порядок больше статусных легионеров и игроков из стран, входящих в ЕАЭС: Лаша Тотадзе (Грузия), Армен Манучарян (Армения), Михал Йерабек (Чехия), Олег Чернышов, Волков (оба — Россия), Артурас Жулпа (Литва), Тонго Думбия (Мали), Эрвен Мукам (Франция), Боян Дубайич (Сербия) и Игорь Сергеев (Узбекистан).