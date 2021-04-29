Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Барселона
Гранада
12
Футбол. Зарубежный
28.04
Атлетик
Вальядолид
22
Футбол. Еврокубки
28.04
ПСЖ
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
30.04
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
30.04
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
30.04
Сельта
Леванте
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
22:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Месси не спас «Барселону» от домашнего поражения «Гранаде», каталонцы упустили шанс возглавить лигу

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:2.

Наверх
Источник: Reuters

Единственный гол каталонцев забил Лионель Месси. У «Гранады» отличились Дарвин Мачис и Видаль Хорхе Молина. На 66-й минуте встречи с поля был удален главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. После первого пропущенного «сине-гранатовыми» гола арбитр Пабло Фуэртес отреагировал на высказывания специалиста в свой адрес.

«Барселона» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Роналда Кумана занимает 3-е место с 71 очком — столько же у «Реала», оба клуба отстают от «Атлетико» на 2 очка. «Гранада» идет на 8-й строчке с 45 очками.

Барселона
1:2
Первый тайм: 1:0
Гранада
 Российская красавица из ММА — после откровенной публикации: «Слишком много тут стало фотографий в одежде»
«Секрет Тутберидзе не в препаратах. Там столько кругов ада проходят ребята, сколько другим и не снилось!» Экс-ученица тренера перешла в сборную Боснии
Сумасшествие в Омске: «Авангард» привез Кубок Гагарина домой
Александр Овечкин пропустит третий матч подряд в НХЛ
Победитель ЧР в составе «Спартака» перешел в тбилисское «Динамо»
Названы доходы рядовых бойцов UFC
«Металлург» продлил контракт с олимпийским чемпионом по хоккею
«Борща без водки не бывает»: Деян Ловрен — о России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь