Гол Месси не спас «Барселону» от домашнего поражения «Гранаде», каталонцы упустили шанс возглавить лигу

Единственный гол каталонцев забил Лионель Месси. У «Гранады» отличились Дарвин Мачис и Видаль Хорхе Молина. На 66-й минуте встречи с поля был удален главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. После первого пропущенного «сине-гранатовыми» гола арбитр Пабло Фуэртес отреагировал на высказывания специалиста в свой адрес.