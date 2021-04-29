Гол Месси не спас «Барселону» от домашнего поражения «Гранаде», каталонцы упустили шанс возглавить лигу
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:2.
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:2.
Единственный гол каталонцев забил Лионель Месси. У «Гранады» отличились Дарвин Мачис и Видаль Хорхе Молина. На 66-й минуте встречи с поля был удален главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. После первого пропущенного «сине-гранатовыми» гола арбитр Пабло Фуэртес отреагировал на высказывания специалиста в свой адрес.
«Барселона» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Роналда Кумана занимает 3-е место с 71 очком — столько же у «Реала», оба клуба отстают от «Атлетико» на 2 очка. «Гранада» идет на 8-й строчке с 45 очками.