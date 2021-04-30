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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фиорентина» предложила Гаттузо двухлетний контракт

«Фиорентина» предлагает итальянскому специалисту Дженнаро Гаттузо контракт на 2 года с зарплатой в € 2 млн.

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Источник: AP 2021

Об этом сообщает журналист Никола Скира.

В настоящее время Гаттузо возглавляет «Наполи». По информации источника, 43-летний специалист покинет команду из Неаполя по окончании нынешнего сезона.

СМИ отмечают, что владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо и Гаттузо оба родом из региона Калабрия в Италии.

Коммиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы Дженнаро возглавил его команду. Также была информация о том, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий в новом клубе и сможет влиять на трансферную стратегию с целью снижения среднего возраста команды.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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