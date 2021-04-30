«Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии

За четыре тура до окончания чемпионата «Црвена Звезда» на 12 очков опережает «Партизан» и при равенстве очков будет иметь преимущество по личным встречам. Таким образом, клуб из Белграда стал чемпионом страны в четвертый раз подряд и в 32-й в истории (с учетом чемпионатов Югославии и Сербии и Черногории).