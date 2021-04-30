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13:40 (мск), источник: Sport24

«Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг продолжит руководить командой. Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

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Тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. Он привел команду к чемпионству в сезоне-2018/19. 61-летний специалист дважды признавался лучшим тренером Эредивизи (2016, 2019).

Ранее сообщалось, что тен Хаг входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма».

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