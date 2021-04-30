«Аякс» продлил контракт с главным тренером тен Хагом
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг продолжит руководить командой. Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года, сообщает
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг продолжит руководить командой. Стороны продлили контракт до 30 июня 2023 года, сообщает
Тен Хаг тренирует «Аякс» с декабря 2017 года. Он привел команду к чемпионству в сезоне-2018/19. 61-летний специалист дважды признавался лучшим тренером Эредивизи (2016, 2019).
Ранее сообщалось, что тен Хаг входит в