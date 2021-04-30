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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду намерен покинуть «Ювентус». Он попросил агента найти новый клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, вероятно, покинет туринскую команду в летнее трансферное окно.

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14
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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 36-летний футболист намерен уйти из стана «бьянконери» и уже попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб. Отмечается, что настрой Криштиану изменился после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала (1:2, 3:2 ДВ).

«Это практически так, будто “Ювентус” и Роналду расстались, но продолжают жить вместе», — охарактеризовали ситуацию журналисты.

Ранее сообщалось, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». В нынешнем сезоне форвард провёл 29 матчей в чемпионате Италии, забил 25 голов (5 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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