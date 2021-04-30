Тренер «Фиорентины» не смог назвать сроки возвращения в строй Кокорина

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года и принял участие в трех матчах из 15 возможных. Нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

«Он еще не тренировался у меня с тех пор, как я пришел в клуб. У него есть своя специальная программа, разработанная тренерским штабом. Я не знаю, когда он сможет вернуться. Нужно провести все исследования, а дальше посмотрим», — сказал Якини.