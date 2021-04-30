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16:16 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Фиорентины» не смог назвать сроки возвращения в строй Кокорина

ТАСС, 30 апреля. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Якини заявил, что не может назвать сроки возвращения на поле российского форварда Александра Кокорина. Комментарий тренера приводит пресс-служба «Фиорентины».

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Источник: РИА "Новости"

Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года и принял участие в трех матчах из 15 возможных. Нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

«Он еще не тренировался у меня с тех пор, как я пришел в клуб. У него есть своя специальная программа, разработанная тренерским штабом. Я не знаю, когда он сможет вернуться. Нужно провести все исследования, а дальше посмотрим», — сказал Якини.

Россиянин присоединился к команде, когда ею руководил предыдущий наставник Чезаре Пранделли, Якини возглавил флорентийский клуб 24 марта.

Кокорину 30 лет, он наиболее известен по выступлениям за московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Сочи». За национальную сборную провел 47 матчей, забив 12 голов.

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