«Рух» победил «Славию» в матче футбольного чемпионата Беларуси
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные встречи 7-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский «Рух» принимал на своем поле мозырскую «Славию» и выиграл со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Филип Йович и Габи Кики, у мозырян мяч забил Максим Слюсар.
Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты «Слуцка» и брестского «Динамо» разошлись миром — 1:1.
Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.