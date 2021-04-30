Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

В сегодняшнем поединке на поле минского стадиона «Динамо» хозяева забили по голу в каждом тайме — сначала отличился Жан Морель По, а потом его успех повторил Аблай Мбенге.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский «Рух» принимал на своем поле мозырскую «Славию» и победил с результатом 2:1. Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты «Слуцка» и брестского «Динамо» сыграли вничью — 1:1.

Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».