Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0 в столичном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0 в столичном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке на поле минского стадиона «Динамо» хозяева забили по голу в каждом тайме — сначала отличился Жан Морель По, а потом его успех повторил Аблай Мбенге.
В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский «Рух» принимал на своем поле мозырскую «Славию» и победил с результатом 2:1. Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты «Слуцка» и брестского «Динамо» сыграли вничью — 1:1.
Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.