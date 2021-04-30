Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Премьер-лига
1.05
Рубин
Динамо
Футбол. Премьер-лига
1.05
Ротор
Ахмат
Футбол. Зарубежный
1.05
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
20:00 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» обыграли «Энергетик-БГУ» со счетом 2:0 в столичном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В сегодняшнем поединке на поле минского стадиона «Динамо» хозяева забили по голу в каждом тайме — сначала отличился Жан Морель По, а потом его успех повторил Аблай Мбенге.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский «Рух» принимал на своем поле мозырскую «Славию» и победил с результатом 2:1. Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты «Слуцка» и брестского «Динамо» сыграли вничью — 1:1.

Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома «Сморгонь». В Гродно местный «Неман» встретится с «Ислочью», а в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с «Минском».

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.

 Гороскоп на май 2020
Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордоч
Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в Еврочеллендже
«Сиэтл Кракен» стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги
ЦСКА снова потеряет очки: Топ-5 ставок выходных
Олимпийская чемпионка Савченко объявила о завершении карьеры
«Арсенал» удивит «Спартак»: неожиданные прогнозы на РПЛ
Российский клуб проиграл «Монако» в финальной серии Еврокубка
Сборная России по футболу поддержала бойкот социальных сетей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь