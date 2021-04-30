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30 апреля, источник: Sport24

Российский футболист оформил хет-трик в чемпионате Дании

Российский футболист помог «Вайле» уйти от поражения в матче чемпионата Дании с «Хорсенс». Хозяева по ходу встречи вели в счете 3:0, но победу не удержали.

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Источник: vejle-boldklub.dk

На 51-й минуте на поле вышел российский нападающий Герман Онугха. В «Вайле» форвард играет на правах аренды, а принадлежит «Краснодару».

Нападающий отметился голами на 63-й, 84-й и 90-й минутах. Контракт Германа Онугха рассчитан до лета 2021 года.

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