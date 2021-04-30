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30 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Источник: Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рискует больше не выйти на поле в нынешнем сезоне, сообщает Fiorentina News.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, россиянин, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра, не имеет достаточного опыта при игре по тактическим схемам нового наставника «фиалок» Джузеппе Якини. Скорее всего, Кокорин выйдет на поле только в случае крайней необходимости.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин провел 3 матча в составе команды и не отличился результативными действиями.

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