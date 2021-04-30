Источник: Кокорин больше не сыграет за «Фиорентину» в нынешнем сезоне

По информации источника, россиянин, который восстанавливается от травмы прямой мышцы бедра, не имеет достаточного опыта при игре по тактическим схемам нового наставника «фиалок» Джузеппе Якини. Скорее всего, Кокорин выйдет на поле только в случае крайней необходимости.