Головин рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ

24-летний хавбек признался, что зимой в его переходе был заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Однако, Головин расценивает потенциальный переход в стан «молотобойцев» как шаг назад. Россиянин допустил, что сменит команду, если последует предложение от топ-клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 18 матчей и отметился четырьмя голами. Головин присоединился к Монако после чемпионата мира-2018. Его трансфер стал рекордным для российского футбола. Переход хавбека обошелся монегаскам в 30 миллионов евро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MSFyl18gLrs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.