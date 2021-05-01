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00:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Головин рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об интересе со стороны клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Интервью с футболистом опубликовано на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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Источник: AP 2021

24-летний хавбек признался, что зимой в его переходе был заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Однако, Головин расценивает потенциальный переход в стан «молотобойцев» как шаг назад. Россиянин допустил, что сменит команду, если последует предложение от топ-клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 18 матчей и отметился четырьмя голами. Головин присоединился к Монако после чемпионата мира-2018. Его трансфер стал рекордным для российского футбола. Переход хавбека обошелся монегаскам в 30 миллионов евро.

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До перехода в «Монако» Головин защищал цвета столичного ЦСКА. Вместе с клубом он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз выиграл турнир.

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