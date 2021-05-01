Головин рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об интересе со стороны клуба Английской
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об интересе со стороны клуба Английской
24-летний хавбек признался, что зимой в его переходе был заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Однако, Головин расценивает потенциальный переход в стан «молотобойцев» как шаг назад. Россиянин допустил, что сменит команду, если последует предложение от
В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 18 матчей и отметился четырьмя голами. Головин присоединился к Монако после чемпионата мира-2018. Его трансфер стал рекордным для российского футбола. Переход хавбека обошелся монегаскам в 30 миллионов евро.
До перехода в «Монако» Головин защищал цвета столичного ЦСКА. Вместе с клубом он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз выиграл турнир.