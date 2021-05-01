«Барселона» обратилась в «ПСЖ» по трансферу Неймара и получила отказ. Футболист очень хочет вернуться в Каталонию

«Барселона» связалась с форвардом, чтобы узнать о его намерениях, и оказалось, что он горит желанием вернуться. Следом каталонцы обратились в «ПСЖ» по поводу трансфера Неймара, но парижский клуб ответил отказом. Тем не менее в «Барселоне» считают это неким тактическим ходом. В руководстве сине-гранатовых уверены, что смогут подписать игрока. Причем за цену дешевле, чем они предлагали «ПСЖ» два года назад — 130 миллионов евро плюс троих футболистов.