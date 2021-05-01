«Барселона» обратилась в «ПСЖ» по трансферу Неймара и получила отказ. Футболист очень хочет вернуться в Каталонию
Как сообщает каталонская радиостанция RAC 1, бразилец является главной трансферной целью новоизбранного президента
Как сообщает каталонская радиостанция RAC 1, бразилец является главной трансферной целью новоизбранного президента
Он намерен вернуть футболиста по трем причинам.
«Барселона» связалась с форвардом, чтобы узнать о его намерениях, и оказалось, что он горит желанием вернуться. Следом каталонцы обратились в «ПСЖ» по поводу трансфера Неймара, но парижский клуб ответил отказом. Тем не менее в «Барселоне» считают это неким тактическим ходом. В руководстве
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами истекает в 2022-м.