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14:00 (мск), источник: Sport24

«Барселона» обратилась в «ПСЖ» по трансферу Неймара и получила отказ. Футболист очень хочет вернуться в Каталонию

Как сообщает каталонская радиостанция RAC 1, бразилец является главной трансферной целью новоизбранного президента сине-гранатовых Жоана Лапорты.

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Он намерен вернуть футболиста по трем причинам. Во-первых, Неймар — сильный футболист. Во-вторых, его приход очень обрадует лидера команды Лионеля Месси. В-третьих, возвращение бразильца положительно повлияет на клуб с коммерческой точки зрения.

«Барселона» связалась с форвардом, чтобы узнать о его намерениях, и оказалось, что он горит желанием вернуться. Следом каталонцы обратились в «ПСЖ» по поводу трансфера Неймара, но парижский клуб ответил отказом. Тем не менее в «Барселоне» считают это неким тактическим ходом. В руководстве сине-гранатовых уверены, что смогут подписать игрока. Причем за цену дешевле, чем они предлагали «ПСЖ» два года назад — 130 миллионов евро плюс троих футболистов.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. Его контракт с парижанами истекает в 2022-м.

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