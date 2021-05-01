«Тоттенхэм» отказался назначить Рангника на пост главного тренера из-за его возраста
Руководство «Тоттенхэм Хотспур» продолжает работать над поиском нового главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.
Руководство «Тоттенхэм Хотспур» продолжает работать над поиском нового главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.
Как сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк, боссам «шпор» через футбольных агентов предложили назначить Ральфа Рангника на вакантное место. Сообщается, что 62-летний немецкий специалист, ранее работавший с «РБ Лейпциг», «Шальке-04», «Хоффенхаймом» и «Ганновером», не прочь возглавить лондонский клуб. Однако руководство «Тоттенхэма» хотело бы пригласить более молодого специалиста.
Нынешний тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн, который был главным кандидатом на пост тренера «шпор», со следующего сезона возглавит мюнхенскую «Баварию».
19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон.