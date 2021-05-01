«Тоттенхэм» отказался назначить Рангника на пост главного тренера из-за его возраста

Как сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк, боссам «шпор» через футбольных агентов предложили назначить Ральфа Рангника на вакантное место. Сообщается, что 62-летний немецкий специалист, ранее работавший с «РБ Лейпциг», «Шальке-04», «Хоффенхаймом» и «Ганновером», не прочь возглавить лондонский клуб. Однако руководство «Тоттенхэма» хотело бы пригласить более молодого специалиста.

Вчера, 30 апреля, стало известно, что Эрик тен Хаг, которым интересовался «Тоттенхэм», продлил контракт с «Аяксом» до 2023 года. Также появлялась информация о том, что главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в «Тоттенхэме».