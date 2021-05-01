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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» отказался назначить Рангника на пост главного тренера из-за его возраста

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» продолжает работать над поиском нового главного тренера после увольнения Жозе Моуринью.

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Источник: AFP 2021

Как сообщает журналист немецкого издания Sport Bild Кристиан Фальк, боссам «шпор» через футбольных агентов предложили назначить Ральфа Рангника на вакантное место. Сообщается, что 62-летний немецкий специалист, ранее работавший с «РБ Лейпциг», «Шальке-04», «Хоффенхаймом» и «Ганновером», не прочь возглавить лондонский клуб. Однако руководство «Тоттенхэма» хотело бы пригласить более молодого специалиста.

Вчера, 30 апреля, стало известно, что Эрик тен Хаг, которым интересовался «Тоттенхэм», продлил контракт с «Аяксом» до 2023 года. Также появлялась информация о том, что главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в «Тоттенхэме».

Нынешний тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн, который был главным кандидатом на пост тренера «шпор», со следующего сезона возглавит мюнхенскую «Баварию».

19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мэйсон.

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