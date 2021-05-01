«Ислочь» обыграла «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу

После трех поражений и ничьих гродненская дружина стремилась порадовать своих болельщиков первой в сезоне победой, но вновь не смогла добиться успеха. Уже на 3-й минуте встречи подопечные Игоря Ковалевича оказались в роли догоняющих, когда свой пятый гол в нынешнем первенстве забил опытный форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский. После перерыва команды обменялись голами с пенальти — сначала Дмитрий Юсов отправил второй мяч в ворота хозяев, а потом Павел Забелин сократил разрыв в счете. «Неман» остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в этом чемпионате.