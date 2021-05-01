«Ислочь» обыграла «Неман» в чемпионате Беларуси по футболу
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли гродненский «Неман» со счетом 2:1 в гостевом поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли гродненский «Неман» со счетом 2:1 в гостевом поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После трех поражений и ничьих гродненская дружина стремилась порадовать своих болельщиков первой в сезоне победой, но вновь не смогла добиться успеха. Уже на 3-й минуте встречи подопечные Игоря Ковалевича оказались в роли догоняющих, когда свой пятый гол в нынешнем первенстве забил опытный форвард «Ислочи» Дмитрий Комаровский. После перерыва команды обменялись голами с пенальти — сначала Дмитрий Юсов отправил второй мяч в ворота хозяев, а потом Павел Забелин сократил разрыв в счете. «Неман» остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в этом чемпионате.
Лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сегодня сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». В Борисове БАТЭ примет еще одного новичка высшей лиги «Сморгонь». Жодинское «Торпедо-БелАЗ» будет соперничать на своей арене с «Минском».
Результаты остальных игр 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Витебск» — «Гомель» — 0:0, «Рух» (Брест) — «Славия» — 2:1, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:1.
Положение команд: «Шахтер» — 18 очков, БАТЭ — 14, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Гомель» — 12, «Ислочь» — 12, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Торпедо-БелАЗ» — 7, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.