«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» победили в гостях лондонский «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» победили в гостях лондонский «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Серхио Агуэро (57-я минута) и Ферран Торрес (59).
«Сити» набрал 80 очков и продолжает лидировать в таблице
«Стекольщики» потерпели третье поражение подряд и занимают 13-ю строчку в таблице (38 очков),