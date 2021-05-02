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9Триумф «Авангарда»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» победили в гостях лондонский «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на «Селлхерст Парк», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Серхио Агуэро (57-я минута) и Ферран Торрес (59).

«Сити» набрал 80 очков и продолжает лидировать в таблице премьер-лиги. В случае, если «Манчестер Юнайтед» (67 очков) в воскресенье проиграет дома «Ливерпулю», команда Хосепа Гвардиолы досрочно завоюет чемпионский титул.

«Стекольщики» потерпели третье поражение подряд и занимают 13-ю строчку в таблице (38 очков),

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