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19:15 (мск), источник: Матч ТВ

«Эйбар» одержал первую победу с января, дома переиграв «Алавес»

«Эйбар» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 34-го тура испанской Примеры.

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Хет-трик оформил форвард Серхио Гарсия.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эйбар» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей в чемпионате Испании, которая длилась с 10 января текущего года. Клуб продолжает располагаться на последнем 20-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. У «Алавеса» 31 очко и 16-я строчка.

В следующем туре «Эйбар» сыграет с «Хетафе» 9 мая, а «Алавес» днем ранее встретится с «Леванте».

Эйбар
3:0
Первый тайм: 1:0
Алавес
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