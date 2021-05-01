«Эйбар» одержал первую победу с января, дома переиграв «Алавес»

«Эйбар» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей в чемпионате Испании, которая длилась с 10 января текущего года. Клуб продолжает располагаться на последнем 20-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. У «Алавеса» 31 очко и 16-я строчка.