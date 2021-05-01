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18:47 (мск), источник: БЕЛТА

Жодинские торпедовцы победили футболистов «Минска» в чемпионате Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграли у футболистов «Минска» в матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На 12-й минуте встречи в Жодино хозяев вывел вперед бразильский легионер Матеус Монтейро. В начале второй половины игры нигерийский защитник торпедовцев Самюэль Одеоибо срезал мяч в свои ворота, а потом Кирилл Кириленко забил победный гол в ворота минчан — 2:1.

Команда
Торпедо-БелАЗ

В первом сегодняшнем матче футболисты «Ислочи» победили в Гродно местный «Неман» с таким же результатом 2:1.

Позже лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, сегодня сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким «Спутником». В Борисове БАТЭ примет еще одного новичка высшей лиги «Сморгонь».

Результаты остальных игр 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Витебск» — «Гомель» — 0:0, «Рух» (Брест) — «Славия» — 2:1, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:1.

Положение команд: «Шахтер» — 18 очков, БАТЭ — 14, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Гомель» — 12, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.

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