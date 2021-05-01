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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче Примеры

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая на поле «Эльче», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Мяч забил Маркос Льоренте на 23-й минуте. У «Эльче» в компенсированное время Фидель не реализовал 11-метровый.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» с 76-ю очками лидирует в турнирной таблице. «Эльче» (30 очков) — 18-й.

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Эльче
0:1
Первый тайм: 0:1
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