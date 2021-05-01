«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче Примеры
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Эльче», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Мяч забил Маркос Льоренте на 23-й минуте. У «Эльче» в компенсированное время Фидель не реализовал 11-метровый.
«Атлетико» с 76-ю очками лидирует в турнирной таблице. «Эльче» (30 очков) — 18-й.