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23:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПСЖ обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл на своем поле «Ланс» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2021

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Неймар (33-я минута) и Маркиньос (59), у гостей отличился Игнатиус Ганаго (61).

«ПСЖ» набрал 75 очков и поднялся на первое место в таблице лиги 1, «Ланс» (56) идет на пятой строчке.

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ПСЖ
2:1
Первый тайм: 1:0
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