ПСЖ обыграл «Ланс» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл на своем поле «Ланс» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл на своем поле «Ланс» в матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 2:1. У победителей мячи забили Неймар (33-я минута) и Маркиньос (59), у гостей отличился Игнатиус Ганаго (61).
«ПСЖ» набрал 75 очков и поднялся на первое место в таблице лиги 1, «Ланс» (56) идет на пятой строчке.