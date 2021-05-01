«Шахтер» одержал седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» продолжили победную серию в матчах 31-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» продолжили победную серию в матчах 31-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою седьмую подряд викторию чемпионы страны одержали в Гомеле, обыграв дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник» со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине: в составе победителей отличились Роман Дебелко и Александр Сачивко, у соперников гол в активе Ариагнера Смита.
В последнем матче этого тура идущий вторым борисовский БАТЭ принимает на своем поле футболистов «Сморгони».
Жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграло у себя дома у «Минска» — 2:1. В Гродно футболисты «Ислочи» победили местный «Неман» с таким же счетом 2:1.
Результаты остальных игр 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:0, «Витебск» — «Гомель» — 0:0, «Рух» (Брест) — «Славия» — 2:1, «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 1:1.
Положение команд: «Шахтер» — 21 очко, БАТЭ — 14, «Динамо» (Минск) — 14, «Динамо» (Брест) — 13, «Рух» — 12, «Гомель» — 12, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 10, «Минск» — 8, «Витебск» — 8, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 5, «Сморгонь» — 4, «Славия» — 4, «Спутник» — 3, «Неман» — 3.
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.