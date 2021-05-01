«Шахтер» одержал седьмую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Свою седьмую подряд викторию чемпионы страны одержали в Гомеле, обыграв дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник» со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты в первой половине: в составе победителей отличились Роман Дебелко и Александр Сачивко, у соперников гол в активе Ариагнера Смита.