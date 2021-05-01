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21:07 (мск), источник: Vesti.kz

Два дерби и центральный матч в Костанае. Превью к девятому туру КПЛ-2021

В чемпионате лидирует «Астана».

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В OLIMPBET-Чемпионате Казахстана близится к концу 1/3 дистанции. 2 и 3 мая состоятся матчи девятого тура, в рамках которых пройдут два дерби, и еще несколько встреч обещают стать любопытными для болельщиков. Корреспондент Vesti.kz в превью к туру подробнее рассказывает об этих играх.

Футбол. Чемпионат Казахстана. Девятый тур

2 мая (воскресенье)

Команда
Астана

«Актобе» — «Астана»

Лидер чемпионата сыграет на выезде с «Актобе». «Красно-белые» в последних трех матчах проиграли и откатились на девятое место. Неудача в четвертом матче наверняка вызовет вопросы к наставнику «Актобе» Алексею Баге со стороны руководства клуба.

Поэтому в предстоящей игре, ожидаемо, будет много борьбы и легкой для «Астаны» ее назвать будет трудно. Столичный клуб набрал 20 очков.

Начало встречи, которая откроет программу тура, в 17:00.

«Атырау» — «Каспий»

У этого матча любопытная вывеска. Очередное западноказахстанское дерби сведет между собой клубы, которые поочередно нанесли поражение фаворитам чемпионата — «Атырау» обыграл «Кайрат» (1:0), а «Каспий» одолел «Тобол» (2:1).

В последнее время соперники предстоящего матча демонстрируют подъем. «Каспий», набрав 12 очков, занимает седьмое место. У «Атырау» десятая строчка и восемь баллов.

Начало игры в 18:00 по времени Нур-Султана.

«Тобол» — «Тараз»

Центральная встреча тура состоится в Костанае. «Тобол», идущий с 15-ю очками на четвертом месте, встретится с «Таразом», который набрал 17 баллов и расположился на второй строчке.
Костанайцы в минувшем туре оступились в матче с «Каспием» (1:2), а «Тараз» одолел «Актобе» — 3:1.

Дополнительную интригу встрече придает факт того, что наставник «Тараза» Вардан Минасян, сыграет против своего бывшего клуба. Его провал в «Тоболе» уже нивелирован успехами в «Таразе». Любопытно будет посмотреть, сумеет ли Минасян обыграть свою бывшую команду.

Начало встречи в 19:00.

Команда
Кайрат

3 мая (воскресенье)

«Кызыл-Жар» — «Кайрат»

Алматинцы после первой победы в последних четырех играх, встретятся с «Кызыл-Жаром». В предыдущем туре «Кайрат» героически, находясь в меньшинстве разгромил «Ордабасы» (3:0) и попытается развить успех в Петропавловске.

Впрочем, команда Андрея Карповича, одержавшая две победы подряд, вряд ли согласится с ролью аутсайдера в предстоящем матче. Сложности, с которыми алматинцы в последние годы сталкиваются в играх с петропавловцами, только добавляют интригу в это противостояние. «Кайрат» набрал 15 баллов и занимает третье место. У «Кызыл-Жара» 13 очков и пятое место. При этом северяне имеют игру в запасе и по потерянным очкам обходят алматинцев.

Начало игры в 16:00.

«Ордабасы» — «Туран»

Южноказахстанское дерби пройдет в Шымкенте. «Ордабасы» примет туркестанский «Туран». В последнем туре шымкентцы проиграли «Кайрату» (0:3), а «Туран» уступил «Атырау» (1:2), продлив свою черную полосу.

Тем не менее, игра обещает быть интересной. «Ордабасы» с 13-ю баллами занимает шестое место.

У «Турана» три балла и предпоследнее, 13-е место.

Начало встречи в 18:00.

«Акжайык» — «Жетысу»

«Акжайык» в последних матчах чередующий победы с поражениями примет аутсайдера чемпионата «Жетысу». Скорее всего, уральцы не познают проблем в игре с талдыкорганцами, которые выиграли пока одну встречу.

У «Акжайыка» девять очков и восьмое место. «Жетысу», условно лишенный трех баллов комиссией по сертификации КФФ, замыкает турнирную таблицу.

Начало игры в 18:00 по времени Нур-Султана.

«Шахтер» — «Кайсар»

«Шахтер» примет в Нур-Султане «Кайсар». Для «горняков» это будет четвертый матч под руководством Магомеда Адиева. В двух встречах карагандинцы выиграли — у «Актобе» (3:0) и «Жетысу» (1:0). «Астане» «горняки» уступили — 0:1.

«Кайсар» в трех из четырех последних матчах проиграл и явно пребывает не в лучшем психологическом состоянии. «Волки» набрали пять очков и занимают 12-е из 14-ти мест. «Шахтер» имеет на один балл больше (клуб также условно лишен трех очков) и располагается на 11-й строчке.

Начало матча в 20:00.

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