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21:20 (мск), источник: ТАСС

«Кротоне» проиграл «Интеру» и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 1 мая. «Интер» одержал победу над «Кротоне» со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2021

Забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (69-я минута) и Ашраф Хакими (90+3). «Интер» не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 18 матчей (14 побед, 4 ничьи). Последнее поражение команда потерпела 6 января в гостях в матче с «Сампдорией» (1:2).

В турнирной таблице «Интер» занимает первое место, набрав 82 очка и на 14 очков опережая идущую второй «Аталанту». Если «Аталанта» в воскресенье в гостях не выиграет у «Сассуоло», то «Интер» досрочно станет чемпионом Италии.

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«Кротоне» с 18 очками идет на последней, 20-й строчке. Команда на 13 очков отстала от занимающего 17-е место «Кальяри». Клубы, которые займут в чемпионате места с 18-го по 20-е, вылетят во второй по силе дивизион первенства страны. Таким образом, за четыре матча до конца чемпионата «Кротоне» потерял шансы сохранить место в серии A.

В следующем туре «Интер» 8 мая примет «Сампдорию», «Кротоне» 9 мая в гостях сыграет с «Ромой».

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0:2
Первый тайм: 0:0
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