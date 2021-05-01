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21:42 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал Сосьедад» проиграл «Уэске», пропустив гол на 87-й минуте

«Реал Сосьедад» в гостях потерпел поражение от «Уэски» в рамках 34-го тура испанской Примеры.

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Счет был открыт на 87-й минуте, а автором забитого мяча стал Сандро Рамирес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал Сосьедад» с 53 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, «Уэска» поднялась из зоны вылета на 17-е место, набрав 30 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» встретится с «Эльче» 7 мая, а «Уэска» на следующий день отправится в гости к «Кадису».

Уэска
1:0
Первый тайм: 0:0
Реал Сосьедад
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