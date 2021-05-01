«Реал Сосьедад» проиграл «Уэске», пропустив гол на 87-й минуте

Счет был открыт на 87-й минуте, а автором забитого мяча стал Сандро Рамирес.

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«Реал Сосьедад» с 53 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, «Уэска» поднялась из зоны вылета на 17-е место, набрав 30 очков.