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1 мая, источник: Спорт РИА Новости

Дубль Хаверца принес «Челси» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Челси» на своем поле нанес поражение «Фулхэму» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2021

Субботняя встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Кай Хаверц, забивший мячи на 10-й и 49-й минутах.

«Челси», продливший беспроигрышную серию до четырех матчей, занимает четвертое место в премьер-лиге, набрав 61 очко. «Фулхэм» (27) идет на 18-й строчке.

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Челси
2:0
Первый тайм: 1:0
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