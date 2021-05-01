Дубль Хаверца принес «Челси» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Челси» на своем поле нанес поражение «Фулхэму» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Челси» на своем поле нанес поражение «Фулхэму» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
Субботняя встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Кай Хаверц, забивший мячи на 10-й и 49-й минутах.
«Челси», продливший беспроигрышную серию до четырех матчей, занимает четвертое место в