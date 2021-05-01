Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Хольштайн Киль» и вышла в финал Кубка Германии по футболу.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Хольштайн Киль» и вышла в финал Кубка Германии по футболу.
Встреча ½ финала, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Джованни Рейна (16-я и 23-я минуты), также забитыми мячами отметились Марко Ройс (26), Торган Азар (32) и Джуд Беллингем (42).
Соперником «Боруссии» по финалу Кубка Германии станет «Лейпциг», матч состоится 13 мая в Берлине.