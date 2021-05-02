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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» победил «Осасуну», продлив беспроигрышную серию с января 2021 года

В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» переиграл «Осасуну».

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Источник: AP 2021

Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.

Все голы в матче были забиты ближе к концовке. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао замкнул подачу Иско с углового. 4 минуты спустя отличился полузащитник мадридского клуба Каземиро с передачи Карима Бензема.

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В бригаду вошли ассистенты Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Альберто Гомес Ламейро.

Последнее поражение мадридской команды датировано 30 января 2021 года. С тех пор «Королевский клуб» имеет в своём активе 13 побед и 8 ничьих.

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«Реал» в 34 матчах набрал 74 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» опережает «Реал» на 2 очка. «Осасуна» (40) располагается на 11-м месте.

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Реал
2:0
Первый тайм: 0:0
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