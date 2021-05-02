«Реал» победил «Осасуну», продлив беспроигрышную серию с января 2021 года

Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 2:0.



Все голы в матче были забиты ближе к концовке. На 76-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао замкнул подачу Иско с углового. 4 минуты спустя отличился полузащитник мадридского клуба Каземиро с передачи Карима Бензема.

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В бригаду вошли ассистенты Теодоро Собрино Маган и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Альберто Гомес Ламейро.



Последнее поражение мадридской команды датировано 30 января 2021 года. С тех пор «Королевский клуб» имеет в своём активе 13 побед и 8 ничьих.

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