«Милан» победил «Беневенто» в матче чемпионата Италии

Субботняя встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Хакан Чалханоглу (6-я минута) и Тео Эрнандес (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» с 69 очками занимает второе место в серии А, «Беневенто» (31) идет на 18-й строчке.