«Милан» победил «Беневенто» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Милан» на своем поле обыграл «Беневенто» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. «Милан» на своем поле обыграл «Беневенто» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Субботняя встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Хакан Чалханоглу (6-я минута) и Тео Эрнандес (60).
«Милан» с 69 очками занимает второе место в серии А, «Беневенто» (31) идет на 18-й строчке.