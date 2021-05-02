«Лилль» выиграл у «Ниццы» и вышел на первое место в чемпионате Франции
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Ницце» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Лилля» нанесли поражение «Ницце» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции.
Субботняя встреча в Вильнёв-д’Аске завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Бурак Йылмаз (12-я минута) и Зеки Челик (55). На 48-й минуте «Ницца» осталась в меньшинстве после удаления Джордан Лотомба.
«Лилль» с 76 очками лидирует в чемпионате Франции, опережая идущего на втором месте «Пари Сен-Жермен» на один балл. «Ницца» (46) идет на девятой позиции.