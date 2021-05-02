«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Астон Виллы» на выезде одержали победу над «Эвертоном» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Астон Виллы» на выезде одержали победу над «Эвертоном» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
Субботняя встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мячи забили Олли Уоткинс (13-я минута) и Анвар
«Астон Вилла», имея в активе 48 очков, располагается на девятом месте в