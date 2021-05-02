«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Субботняя встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1. В составе гостей мячи забили Олли Уоткинс (13-я минута) и Анвар Эль-Гази (80). У хозяев отличился Доминик Калверт-Льюин (19).

«Астон Вилла», имея в активе 48 очков, располагается на девятом месте в премьер-лиге и отстает от идущего строчкой выше «Эвертона» на четыре балла.