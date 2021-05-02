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00:53 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии

Туринский «Ювентус» лишился математических шансов на победу в чемпионате Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2021

Лидер первенства «Интер» одержал победу над «Кротоне» и набрал 82 очка. Отрыв нерадзурри от ближайшего преследователя «Милана» составляет 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. В активе «Ювентуса» 66 очков. «Интер» может стать чемпионом страны уже 2 мая. Для этого необходимо, чтобы «Аталанта» не выиграла у «Сассуоло».

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«Ювентус» остался за бортом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, не сумев справиться с «Порту».

«Ювентус» становился сильнейшим клубом стране последние девять сезонов. Нерадзурри — самый титулованный клуб в истории Серии А. На счету «старой сеньоры» 36 побед в чемпионате Италии.

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