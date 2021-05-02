«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии

Лидер первенства «Интер» одержал победу над «Кротоне» и набрал 82 очка. Отрыв нерадзурри от ближайшего преследователя «Милана» составляет 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. В активе «Ювентуса» 66 очков. «Интер» может стать чемпионом страны уже 2 мая. Для этого необходимо, чтобы «Аталанта» не выиграла у «Сассуоло».