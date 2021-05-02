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11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокер из Лестера: уроженец города «пострадал» от титула любимого клуба

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Тот понедельник был особенным для жителей Великобритании. 2 мая 2016 года ознаменовалось официальным закреплением сенсационной победы «Лестера» в чемпионате Англии по футболу. Одноименный город на день стал самым счастливым в мире.

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Источник: Аккаунт Марка Селби в Twitter
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Мало кто знает, но в этот же день шел заключительный день финала чемпионата мира по снукеру. В решающем матче англичанин Марк Селби оказался сильнее китайца Дина Джуньху. Селби — признанный лидер мирового снукера — стал чемпионом мира во второй раз за три года и одержал достаточно ожидаемую победу.

Снукер — очень популярный в Великобритании вид спорта, например, большим снукерным фанатом является бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри. На этой фотографии он играет в пул с чемпионом мира из Австралии и фанатом «Челси» Нилом Робертсоном.

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Поэтому финалу чемпионату мира на Туманном Альбионе уделяется колоссальное внимание. Матч Селби — Дин не обошелся без драматического подтекста, и причиной этому стали далеко не перипетии игры. Дело в том, что Селби — уроженец Лестера, среди болельщиков за ним закрепилось прозвище «Шутник из Лестера». К несчастью для него, он «опоздал» со своей победой на 15 минут, поэтому в Лестере всем было уже немного не до Селби. Отчасти это и должно было быть так, когда твой любимый клуб завоевывает первое чемпионство в истории, да еще и в самые «сытые» времена в лиге.

Селби заявил, что не знал о чемпионстве до того момента, пока не доиграл свой матч. Выиграв титул, он отпраздновал его с флагом любимого футбольного клуба. Эту ночь он назвал «лучшей в жизни».

Я не знаю, что меня больше шокировало — моя вторая победа в «Крусибле» или чемпионство «Лестера». Я не знал о победе «Лестера» до того, как кончился мой матч. Парень по имени Брайан, который сидел вблизи от меня, сказал мне счет в игре «Челси» — «Тоттенхэм» и что «Лестер» стал чемпионом. Эту новость первым сообщил мне он. Направляясь сюда, я знал время начала игры, но старался не слишком много думать об этом, чтобы не отвлекаться от собственных дел.
Марк Селби
чемпион мира по снукеру

Селби предположил, что он и «Лестер» могут выиграть чемпионство еще раз в скором времени.

«Выиграть чемпионство в один день с “Лестером” — это просто невероятно. Надеюсь, через два года и я, и “Лестер” снова станем чемпионами. Я сейчас немного эмоционален. Здорово выиграть титул один раз, но сделать это второй раз — воплощение мечты в реальность. Когда смотришь на тех, кто сумел дважды стать чемпионом мира, вхождение в эту элитную группу вызывает особые чувства», — сказал снукерист.

Англичанин оказался отчасти не прав. Он сумел победить на следующем чемпионате мира, а вот чемпионский титул «Лестера» на данный момент остается единственным в истории клуба.

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Клуб пригласил Селби на празднование чемпионского титула. Селби принес с собой кубок и появился с ним на поле в перерыве матча «Лестер» — «Эвертон» — первого для «лис» в ранге чемпиона.

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Вообще «Лестер» и Селби активно контактируют, принимая участие в совместных социальных активностях. Один раз вместе с семикратным чемпионом мира Стивеном Хендри Селби сыграл в пул против футболистов «Лестера» Джейми Варди, Марка Олбрайтона и Энди Кинга.

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В настоящий момент «Лестер», переживший за эти 5 лет смерть владельца, который разбился в результате падения вертолета, борется за попадание в еврокубки. Кстати говоря, Селби почтил его память как записью в Twitter, так и посвящением ему своих выступлений. Сам же Селби в день начала финала текущего чемпионата мира скоро выйдет к столу и попытается стать четырехкратным чемпионом мира, его противником будет чемпион мира — 2005 Шон Мёрфи.

Степан Бурлаков

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