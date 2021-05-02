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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Эсеола, Барсегян и другие. Опубликована символическая сборная восьмого тура КПЛ

Матч девятого тура также пройдут в два дня.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную восьмого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021.

При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Список 11 лучших футболистов:

Вратарь: Мухамедджан Сейсен, «Тараз»;

Воспитанник «Тараза» приложил все усилия, чтобы не позволить нападающим «Актобе» реализовать свои моменты. Сейсен отразил 5 ударов, два из которых можно назвать спасительными. Немаловажно отметить и то, что голкипер здорово сыграл на выходах 6 раз. Индекс действий — 235.

Команда
Кайрат

Правый защитник: Дино Миканович, «Кайрат»;

Качественный матч в исполнении хорватского защитника алматинской команды. Миканович выиграл в обороне 78% единоборств, совершил 3 отбора, 4 перехвата и 7 подборов. Также он пытался три раза обострить игру за счет точных кроссов в штрафную. Индекс действий — 260.

Центральные защитники: Тарас Бондаренко, «Каспий», Нуралы Алип, «Кайрат»;

Один из основополагающих факторов победы актауского «Каспия» — это надежная и уверенная игра Тараса Бондаренко. Украинский защитник выиграл 12 из 14 единоборств (эффективность 86%) в защите, не дав возможностей отличится атакующим игрокам костанайского «Тобола». Также в активе игрока: 2 отбора, 8 перехватов и 9 подборов. Индекс действий — 290. Алип был максимально эффективен в единоборствах — он выиграл 86% борьбы в защите, совершил два отбора, 5 перехватов и 10 подборов. Также Нуралы пытался принести пользу команде, два раза ударив в створ ворот, но отличился голевой передачей под конец игры. Индекс действий — 318.

Левый защитник: Берик Шаихов, «Тараз»;

Шаихов — ключевой элемент футбола Вардана Минасяна. Берик в фирменном стиле подключается к атакам своей команды, не боится брать игру на себя и старается завершать атаки. В матче с «Актобе» (3:1) он заработал пенальти и отметился ассистом. Индекс действий — 259.

Центральные полузащитники: Асхат Тагыберген, «Тобол»;

Очередная продуктивная игра опорного полузащитника «Тобола». Асхат был полезен не только в разрушении атак, но и в созидании. В его активе: 2 отбора, 7 перехватов и 7 подборов. Он попытался 6 раз обострить игру передачами в штрафную, а также отметился ключевым пасом. Индекс действий — 260.

Правый полузащитник: Хосе Канте, «Кайрат»;

Канте вышел на замену в последние 30 минут встречи с шымкентским «Ордабасы» (3:0), но этого времени хватило легионеру «Кайрата», чтобы придумать несколько эффективных атак. Форвард создал большое давление на оборону соперника, нанеся пять ударов, три из которых пришлись в створ. Под самый конец игры он добился своего и забил гол. Индекс действий — 333.

Атакующий полузащитник: Бауыржан Байтана, «Тараз»;

Байтана — главный креативщик «Тараза» в этом сезоне. Хавбек создает моменты и реализует их при возможности. В матче с «Актобе» (3:1) Бауыржан отметился забитым голом и голевой передачей. В его активе также 6 удачных обводок и 69% выигранных единоборств в атаке. Индекс действий — 268.

Команда
Астана

Левый полузащитник: Тигран Барсегян, «Астана»;

Армянский атакующий футболист продемонстрировал класс в игре с крепким «Акжайыком». За счет дриблинга и хитрых решений Барсегян создал много проблем обороне уральской команды. Всего Тигран нанес 5 ударов, один из которых стал результативным. Индекс действий — 322.

Нападающие: Адеринсола Эсеола, «Кайрат»; Давид Караев, «Каспий»;

Впервые за долгое время украинский форвард получил возможность сыграть в стартовом составе. Нацеленность на ворота в исполнении Эсеолы принесла свои плоды в виде забитого мяча, который переломил ход встречи. Всего по воротам «Ордабасы» (3:0) Адеринсола нанес три удара. Индекс действий — 312. Хорошее давление на защитников «Тобола» создал российский форвард Давид Караев. Нападающий был максимально сконцентрирован и ждал любой возможности обострить эпизод, в итоге воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Давид отличился голом, который помог актауской команде взять три очка в игре с фаворитом. Индекс действий — 259.

Отметим, что матчи девятого тура пройдут в два дня. 2 мая сыграют «Тобол» — «Тараз», «Атырау» — «Каспий», «Актобе» — «Астана», 3-го числа встретятся «Ордабасы» — «Туран», «Кызыл-Жар» — «Кайрат», «Шахтер» — «Кайсар», «Акжайык» — «Жетысу».

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