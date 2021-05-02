Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Хетафе
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Тамбов
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Гранада
Кадис
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Нант
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Метц
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Анже
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Спартак-2
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Иртыш
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фиорентина
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Аталанта
11
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Алания
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
21:15
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ренн
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Факел
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Урал
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Дженоа
43
Футбол. Первый дивизион
13:00
Акрон
Крылья Советов
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чертаново
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Динамо Бр
10
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
16:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выиграла седьмой матч и закрепила лидерство в КПЛ. «Актобе» потерпел четвертое поражение подряд

Игра была сделана до перерыва.

Наверх

«Астана» одержала победу над «Актобе» в рамках девятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в «Актобе», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Марин Томасов (9-я минута) и Валерий Чуперка (27-я). Хорват удачно замкнул фланговую передачу, тогда как россиянину удался прицельный удар из-за пределов штрафной площади.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, столичный клуб одержал седьмую победу в чемпионате и с 23 очками закрепился на первом месте в таблице, тогда как «красно-белые» потерпели четвертое поражение подряд и с девятью баллами расположились на десятой строчке.

В десятом туре, 8 мая, «Астана» на выезде сыграет с «Таразом», а на следующий день «Актобе» в гостях встретится с «Жетысу».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Русские юниоры растерзали чехов. 11 голов - триумф атаки
Пустил кровь и уложил на лед. Русско-американская драка в НХЛ
Молдавский Халк повторил рекорд. Это едва не привело к поражению
«Крылья Советов» досрочно вышли в РПЛ
Бывшая жена Нобоа рассказала о травле после развода с игроком
«Химки» одержали победу в матче с «Уралом», играя в меньшинстве
«Удинезе» — «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь