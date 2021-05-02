«Астана» выиграла седьмой матч и закрепила лидерство в КПЛ. «Актобе» потерпел четвертое поражение подряд
Игра была сделана до перерыва.
Игра была сделана до перерыва.
«Астана» одержала победу над «Актобе» в рамках девятого тура
Встреча, прошедшая в «Актобе», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Марин Томасов (9-я минута) и Валерий Чуперка (27-я). Хорват удачно замкнул фланговую передачу, тогда как россиянину удался прицельный удар
Таким образом, столичный клуб одержал седьмую победу в чемпионате и с 23 очками закрепился на первом месте в таблице, тогда как «красно-белые» потерпели четвертое поражение подряд и с девятью баллами расположились на десятой строчке.
В десятом туре, 8 мая, «Астана» на выезде сыграет с «Таразом», а на следующий день «Актобе» в гостях встретится с «Жетысу».