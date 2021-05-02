Болельщики «Манчестер Юнайтед» проникли на «Олд Траффорд» и устроили акцию протеста

По информации телеканала, болельщики продолжают протестовать из-за решения руководства манчестерского клуба о вступлении в Суперлигу. Они требуют ухода Глейзеров, которые владеют клубом с 2005 года.

19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а еще через несколько дней из ее состава вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».