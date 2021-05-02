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17:16 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Манчестер Юнайтед» проникли на «Олд Траффорд» и устроили акцию протеста

ТАСС, 2 мая. Болельщики футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» проникли на поле «Олд Траффорд» и устроили акцию протеста против владельца команды семьи Глейзеров за несколько часов до матча чемпионата Англии с «Ливерпулем». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

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По информации телеканала, болельщики продолжают протестовать из-за решения руководства манчестерского клуба о вступлении в Суперлигу. Они требуют ухода Глейзеров, которые владеют клубом с 2005 года.

Матч 34-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье и начнется в 18:30 мск.

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19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но позднее на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а еще через несколько дней из ее состава вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

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