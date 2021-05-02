«Бетис» в шестой раз подряд сыграл вничью в Ла Лиге, не сумев обыграть «Вальядолид»

Счет в матче открыл Айтор Руйбаль на 49-й минуте, но уже на 68-й игрок «Вальядолида» Шон Вайсманн уравнял шансы команд.

«Бетис» уже шестой матч подряд сыграл с ничейным результатом и с 51 очком занимает 6-е место в турнирной таблице. «Вальядолид» не может победить на протяжении восьми матчей кряду и с 31 очком поднялся на 17-ю строчку.