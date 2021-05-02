«Атырау» одержал третью победу подряд в КПЛ

Встреча, прошедшая в Атырау, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Брайан Гарсия Сильва (16-я минута) и Алекс Бруно (19-я). У проигравших один мяч с пенальти отыграл Давид Караев (40-я).

Как итог, «нефтяники» одержали третью победу подряд и с 11 очками поднялись с десятого места на восьмое. Актаусцы с 12 баллами остались на седьмой, промежуточной строчке.

В десятом туре, 8 мая, «Каспий» дома примет «Ордабасы», а на следующий день «Атырау» в гостях сыграет с «Тоболом».