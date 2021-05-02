«Команда выглядела очень хорошо». Тихонов — о победе над «Актобе» и травме Аймбетова

«Постоянная смена полей не идет на пользу команде, приводит к мышечным травмам, так из-за повреждения задней мышцы бедра не сумел доиграть Абат Аймбетов. Сегодня команда выглядела очень хорошо, забили свои голы, показали самоотдачу, сопернику не позволили создать практически моментов, за исключением первого тайма, когда очень хорошо сыграл Дмитрий Непогодов. А так в целом контролировали игру и полностью заслужили эту победу. Хочу поблагодарить команду за самоотдачу и ту игру, которую она показала. Также хочу поздравить всех болельщиков и весь клуб с этой победой!», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.