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17:53 (мск), источник: ТАСС

«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов по футболу

ТАСС, 2 мая. Амстердамский «Аякс» со счетом 4:0 разгромил «Эммен» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов по футболу и досрочно стал чемпионом страны. Этот титул стал для столичного клуба 35-м в истории.

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Источник: AP 2021

Забитыми мячами отметились Юрьен Тимбер (10-я минута), Себастьян Аллер (61), Девайн Ренч (66) и Дэви Классен (74).

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Команда
Аякс

«Аякс» после 31 матча набрал 82 очка и опережает находящийся на втором месте ПСВ, которому осталось провести четыре встречи, на 15 очков. Прошлый чемпионат Нидерландов не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 титул также завоевал «Аякс».

Амстердамский клуб стал чемпионом страны в рекордный 35-й раз. 24 раза титул выигрывал ПСВ, 15 побед у «Фейенорда». «Аякс» в нынешнем сезоне в 20-й раз стал обладателем Кубка Нидерландов.

«Аякс» является четырехкратным (1971, 1972, 1973, 1995) победителем Лиги чемпионов (до 1992 года турнир назывался Кубок европейских чемпионов), однажды побеждал в Кубке УЕФА (1992) и Кубке обладателей кубков (1987). Трижды команда из Амстердама становилась обладателем Суперкубка УЕФА (1972, 1973, 1995).

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