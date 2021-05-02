«Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов по футболу

Забитыми мячами отметились Юрьен Тимбер (10-я минута), Себастьян Аллер (61), Девайн Ренч (66) и Дэви Классен (74).

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Команда Аякс

«Аякс» после 31 матча набрал 82 очка и опережает находящийся на втором месте ПСВ, которому осталось провести четыре встречи, на 15 очков. Прошлый чемпионат Нидерландов не был доигран из-за пандемии коронавируса. В сезоне-2018/19 титул также завоевал «Аякс».

Амстердамский клуб стал чемпионом страны в рекордный 35-й раз. 24 раза титул выигрывал ПСВ, 15 побед у «Фейенорда». «Аякс» в нынешнем сезоне в 20-й раз стал обладателем Кубка Нидерландов.