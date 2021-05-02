«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021

Клуб из Бергамо, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, бергамаски потеряли математические шансы догнать миланский «Интер» (82), который занимает первое место. Это значит, что нерадзурри досрочно становятся чемпионами Серии А в сезоне-2020/2021.

«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.