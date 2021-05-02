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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло».

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Источник: AP 2021

Клуб из Бергамо, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Таким образом, бергамаски потеряли математические шансы догнать миланский «Интер» (82), который занимает первое место. Это значит, что нерадзурри досрочно становятся чемпионами Серии А в сезоне-2020/2021.

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«Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона «Интером» — командой своего бывшего тренера Антонио Конте.

Напомним, вчера, 1 мая, состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Кротоне» — «Интер». Встреча прошла на стадионе «Эцио Скида» в Кротоне. Миланский клуб одержал победу 2:0.

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1:1
Первый тайм: 0:1
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