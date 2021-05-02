«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в этом матче не принимал. Он должен вернуться в общую группу команды завтра, 3 мая. В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.