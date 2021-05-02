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18:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Болоньей»

«Фиорентина» в матче 34-го тура чемпионата Италии в гостях сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 3:3.

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Источник: РИА "Новости"

Дубль в составе «фиалок» оформил Душан Влахович. В составе хозяев поля хет-трик у Родриго Паласио.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в этом матче не принимал. Он должен вернуться в общую группу команды завтра, 3 мая. В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

«Болонья» занимает 12-е место в таблице. «Фиорентина» — 13-я.

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Болонья
3:3
Первый тайм: 1:1
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