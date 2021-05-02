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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» разгромил «Тараз» в матче с дублем и поднялся на второе место в КПЛ

Южане опустились на третью строчку.

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«Тобол» выиграл у «Тараза» в девятом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых дублем отметился Неманья Николич (30-я минута, 42-я). Точку же в матче поставил Руслан Валиуллин (82-я).

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Благодаря этой победе костанайцы набрали 18 очков и поднялись с четвертого места на второе, которое до минувшей игры занимал «Тараз». Южане теперь расположились на третьей строчке, имея в активе 17 баллов.

В десятом туре, 8 мая, «Тараз» дома примет «Астану», а на следующий день «Тобол» на своем поле встретится с «Атырау».

Отметим, что в других играх первого дня «Астана» выиграла у «Актобе» (2:0), а «Атырау» победил «Каспий» (2:1).

3 мая пройдут оставшиеся матчи девятого тура: «Ордабасы» — «Туран», «Кызыл-Жар» — «Кайрат», «Шахтер» — «Кайсар» и «Акжайык» — «Жетысу».

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