Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложено из-за болельщиков
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Начало матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесено
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Начало матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесено
Как отмечается в сообщении, «после взлома системы безопасности» на стадионе «Олд Траффорд» матч 34-го тура
«Безопасность каждого на “Олд Траффорд” превыше всего. В настоящее время новое время начало игры не определено», — говорится в сообщении.
Как сообщают британские СМИ, фанаты «МЮ» организовали акцию протеста против владельцев клуба за пределами и внутри арены.