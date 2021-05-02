Начало матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» отложено из-за болельщиков

Как отмечается в сообщении, «после взлома системы безопасности» на стадионе «Олд Траффорд» матч 34-го тура премьер-лиги не начнется, как было запланировано, в 16:30 по местному времени (18:30 мск).

«Безопасность каждого на “Олд Траффорд” превыше всего. В настоящее время новое время начало игры не определено», — говорится в сообщении.