«Интер» — чемпион, Конте — крутой. Но доминировать, как «Ювентус», они не смогут
Скудетто вернулось в Милан.
Скудетто вернулось в Милан.
Сегодня — 3283-й день с первого из девяти подряд чемпионств «Ювентуса» в серии А.
Последний раз
Подобно Тарасу Бульбе, тот, кто эту гегемонию породил, тот ее и убьет. Тренер «Интера» Антонио Конте стал 9-кратным чемпионом Италии — и впервые в другой команде. Ранее он пять раз выигрывал скудетто в качестве игрока «Старой синьоры», три раза — в качестве ее коуча.
В послематчевом интервью после победы над «Кротоне» Кристиан Эриксен, забивший, как оказалось, золотой гол, подтвердил слова Конте о том, что команда не будет собираться вместе, чтобы смотреть матч «Сассуоло» и «Аталанты», результат которого гарантировал
Однако такое высказывание наводит и на другую мысль — а что же с будущим? Пребывание Конте в «Интере» было далеко не безоблачным. Случались публичные выступления тренера о недостаточной поддержке руководства на трансферном рынке, многочисленные слухи о возможном уходе наставника после обидного поражения в прошлогоднем финале Лиги Европы против «Севильи» (2:3) с автоголом Ромелу Лукаку в концовке встречи.
Но большая часть всех слухов, связанных с «Интером», напрямую касается владельцев клуба — крупной китайской компании розничной торговли Suning. На бизнес из Поднебесной обрушился кризис, спровоцированный пандемией и самим государством. Как это может помешать «Интеру» стать новым гегемоном? Давайте разбираться.
Начать стоит издалека, так как корни кризиса владельцев нового чемпиона Италии произрастают вдалеке от Апеннин. Как мы уже все смогли прочувствовать за безумный год — уязвимы все, даже кажущиеся незыблемыми гиганты. Все теряют деньги, все терпят убытки.
Suning не стала исключением. Пандемия усугубила и так снижающуюся стоимость акции компании. Сейчас показатель колеблется в районе 6,66 юаня — в последний раз такой низкий уровень был зафиксирован в 2014 году. Кроме того, пришлось продать государству почти четверть официально зарегистрированных операций по товарообороту.
В феврале этого года компания заявила о продаже 23% акций государственным инвесторам за те самые ранее взятые в кредит, 2,3 миллиарда долларов. Казалось бы, проблема решена, но на самом деле все куда сложнее.
«Мы будем без колебаний закрывать и сокращать любой сторонний бизнес, не связанный с розничной торговлей», — такая фраза прозвучала в обращении Чжан Цзиньдуна к работникам Suning Group.
Сейчас владельцы «Интера» находятся под жестким прессингом политической элиты Китая. Что сказывается и на футболе.
2015 год — Suning стала владельцем команды «Цзянсу» и предоставила ей
Но это было только начало.
А вишенкой на торте люксовых инвестиций Suning стало подписание телевизионного контракта с АПЛ на период с 2019 по 2022 год — стриминговый сервис PPTV (принадлежащий Suning с 2013 года) заплатил 523 миллиона фунтов. Самое неприглядное из этого — факт, что теперь китайская компания судится с
Но ладно
Одновременно забавным и страшным выглядит факт, что спустя всего четыре месяца после чемпионства Чжан Цзиньдун объявил о расформировании футбольного клуба «Цзянсу» ввиду недостатка средств на поддержание существования команды. Что же, он и правда не шутил, говоря про сокращение стороннего бизнеса. А ведь под эту категорию попадает и «Интер».
«Кейс Suning воплощает в себе, что такое жить в авторитарной, централизованной стране», — такое мнение высказал профессор Евразийского спорта в
К футболу китайское правительство подошло так же, как и к любому государственному проекту, — основательно, с готовностью вкладывать много денег.
«Однако в процессе реализации плана стало очевидно, что футбол — это больше финансовое бремя, нежели двигатель прибыли, и что приобретение таких футболистов, как Карлос Тевес, никогда не было и не будет базисом, на котором будет строиться успех китайского футбола», — делает вывод Чедвик.
Сейчас, памятуя о необходимости экстренного подъема экономики
На фоне перемен в китайской политике участились слухи о возможной продаже «Интера». По данным финансового отчета, опубликованного клубом, он потерял 120 миллионов евро за последний сезон — один из самых крупных показателей в Европе.
Как сообщает The New York Times, переговоры британской компании BC Partners по приобретению «Интера» не получили продолжения — не удалось договориться по цене. Однако в Suning не стали скрывать, что рассматривают варианты сотрудничества с новыми партнерами.
В четверг, за пару дней то оформления титула, Чжан впервые за семь месяцев прилетел в Милан и встретился с командой. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, позже прошла встреча патрона «Интера» с Конте и другими руководителями, на которой обсуждалась летняя трансферная кампания. Издание отметило, что больших денег на новых игроков выделено не будет — если только не продавать нынешних лидеров.
Сам Конте тоже никак не высказывается относительно своего будущего.
Оскар Финк