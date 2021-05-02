Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён

«После обсуждения между полицией, английской Премьер-лигой, руководством стадиона «Олд Траффорд» и клубами матч «МЮ» — «Ливерпуль» был перенесён из-за соображений безопасности и безопасности вокруг сегодняшней акции протеста. Теперь вместе с АПЛ мы будем обсуждать сроки проведения этого матча.

Наши болельщики увлечены «Манчестер Юнайтед», и мы полностью признаём их право на свободное выражение мнений и мирный протест. Однако мы сожалеем о разрушении работы команды и действиях, которые подвергли опасности других болельщиков, персонал и полицию. Мы благодарим органы правопорядка за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", — приводит официальное заявление «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.