Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён
Матч 34-го тура английской
Матч 34-го тура английской
«После обсуждения между полицией, английской
Наши болельщики увлечены «Манчестер Юнайтед», и мы полностью признаём их право на свободное выражение мнений и мирный протест. Однако мы сожалеем о разрушении работы команды и действиях, которые подвергли опасности других болельщиков, персонал и полицию. Мы благодарим органы правопорядка за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", — приводит официальное заявление «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.
В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.