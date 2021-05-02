Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Алания
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
61
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Ювентус
12
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Сент-Этьен
12
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Хетафе
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Нант
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Метц
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Анже
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Велес
20
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Спартак-2
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Иртыш
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Фиорентина
33
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Ренн
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Факел
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Урал
10
Футбол. Зарубежный
13:30
Лацио
Дженоа
43
Футбол. Первый дивизион
13:00
Акрон
Крылья Советов
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чертаново
11
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Динамо Бр
10
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён

Матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» перенесён из соображений безопасности.

Наверх
Источник: AFP 2021

«После обсуждения между полицией, английской Премьер-лигой, руководством стадиона «Олд Траффорд» и клубами матч «МЮ» — «Ливерпуль» был перенесён из-за соображений безопасности и безопасности вокруг сегодняшней акции протеста. Теперь вместе с АПЛ мы будем обсуждать сроки проведения этого матча.

Команда
Манчестер Юнайтед

Наши болельщики увлечены «Манчестер Юнайтед», и мы полностью признаём их право на свободное выражение мнений и мирный протест. Однако мы сожалеем о разрушении работы команды и действиях, которые подвергли опасности других болельщиков, персонал и полицию. Мы благодарим органы правопорядка за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", — приводит официальное заявление «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

В преддверии этого матча тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Зенит» третий раз подряд стал чемпионом России по футболу
«Интер» - чемпион. Но доминировать, как «Ювентус», он не сможет
Российский гонщик занял последнее место на Гран-при Португалии
Клуб НХЛ подписал контракт с голкипером сборной России
Медведев попал мячом в голову напарника на турнире в Мадриде
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь