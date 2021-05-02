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20:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Это ненормально». Тренер «Актобе» нашел объяснение поражению от «Астаны» в девятом туре КПЛ

Главный тренер «Актобе» Алексей Бага прокомментировал исход матча с «Астаной» в рамках девятого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча, прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

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«В очередной раз очень тяжело рассчитывать на какой-то набор очков или продвижение по турнирной таблице, если в первой половине встречи начинаешь проигрывать с разницей в один-два мяча. Это уже система для нас и это ненормально, в общем-то, тяжело влиять на игру, когда буквально считанные атаки и удары соперника преобразуются в голы, сегодня в очередной раз такая же ситуация.

Замены и все то, что мы пытались сделать, не повлияли на изменение игры, из девяти туров мы играем второй раз дома и непозволительно не забивать впереди, последние четыре игры и всего один забитый мяч. Трудно рассчитывать на какие-то места, когда ты не забиваешь голы, а любой пас в твою штрафную приводит к взятию ворот. Поэтому много работы, много как на поле, так и в психологическом плане, нам нужно подойти к этому с холодной головой и переосмыслить, что с нами происходит", — приводит его слова пресс-служба клуба.

В десятом туре, 8 мая, «Астана» на выезде сыграет с «Таразом», а на следующий день «Актобе» в гостях встретится с «Жетысу».

Отметим, что в других играх первого дня «Тобол» разгромил «Тараз» (3:0), а «Атырау» победил «Каспий» (2:1).

3 мая пройдут оставшиеся матчи девятого тура: «Ордабасы» — «Туран», «Кызыл-Жар» — «Кайрат», «Шахтер» — «Кайсар» и «Акжайык» — «Жетысу».

Актобе
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Первый тайм: 0:0
Астана
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