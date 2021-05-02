«Это ненормально». Тренер «Актобе» нашел объяснение поражению от «Астаны» в девятом туре КПЛ
Главный тренер «Актобе» Алексей Бага прокомментировал исход матча с «Астаной» в рамках девятого тура
Главный тренер «Актобе» Алексей Бага прокомментировал исход матча с «Астаной» в рамках девятого тура
«В очередной раз очень тяжело рассчитывать на
Замены и все то, что мы пытались сделать, не повлияли на изменение игры, из девяти туров мы играем второй раз дома и непозволительно не забивать впереди, последние четыре игры и всего один забитый мяч. Трудно рассчитывать на
В десятом туре, 8 мая, «Астана» на выезде сыграет с «Таразом», а на следующий день «Актобе» в гостях встретится с «Жетысу».
Отметим, что в других играх первого дня «Тобол» разгромил «Тараз» (3:0), а «Атырау» победил «Каспий» (2:1).
3 мая пройдут оставшиеся матчи девятого тура: «Ордабасы» — «Туран», «Кызыл-Жар» — «Кайрат», «Шахтер» — «Кайсар» и «Акжайык» — «Жетысу».