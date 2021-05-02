«Это ненормально». Тренер «Актобе» нашел объяснение поражению от «Астаны» в девятом туре КПЛ

«В очередной раз очень тяжело рассчитывать на какой-то набор очков или продвижение по турнирной таблице, если в первой половине встречи начинаешь проигрывать с разницей в один-два мяча. Это уже система для нас и это ненормально, в общем-то, тяжело влиять на игру, когда буквально считанные атаки и удары соперника преобразуются в голы, сегодня в очередной раз такая же ситуация.

Замены и все то, что мы пытались сделать, не повлияли на изменение игры, из девяти туров мы играем второй раз дома и непозволительно не забивать впереди, последние четыре игры и всего один забитый мяч. Трудно рассчитывать на какие-то места, когда ты не забиваешь голы, а любой пас в твою штрафную приводит к взятию ворот. Поэтому много работы, много как на поле, так и в психологическом плане, нам нужно подойти к этому с холодной головой и переосмыслить, что с нами происходит", — приводит его слова пресс-служба клуба.